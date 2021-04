Ένα νέο διαστημικό τηλεσκόπιο της Nasa, που θα ξεκινήσει το ταξίδι του στο διάστημα τον Οκτώβριο, θα μπορούσε να βρει ίχνη εξωγήινης ζωής τα επόμενα πέντε με 10 χρόνια, σύμφωνα με μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb θα μπορεί να δει σε δισεκατομμύρια έτη φωτός, καταγράφοντας εικόνες μακρινών γαλαξιών αμέσως μετά τη δημιουργία τους.

Επίσης, θα προσφέρει στους επιστήμονες ένα εργαλείο ικανό να εξωγήινα ίχνη ζωής, όπως είναι η χημική αμμωνία στην ατμόσφαιρα απομακρυσμένων πλανητών.

H Caprice Phillips, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, και μέλος της ερευνητικής ομάδας δήλωσε πως «Αυτό που πραγματικά με εξέπληξε σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα (της έρευνας) είναι ότι μπορεί να βρούμε σημάδια ζωής σε άλλους πλανήτες τα επόμενα πέντε έως 10 χρόνια. Η ανθρωπότητα έχει ήδη σκεφτεί τις ερωτήσεις, Είμαστε μόνοι; Τι είναι η ζωή; Είναι η ζωή των άλλων παρόμοια με τη δική μας;»

Μιλώντας για την έρευνά της ανέφερε ότι σύμφωνα με αυτή «για πρώτη φορά, έχουμε τις επιστημονικές γνώσεις και τις τεχνολογικές ικανότητες να αρχίσουμε στην πράξη να βρούμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα».

Το τηλεσκόπιο των 6,3 δισεκατομμυρίων λιρών θα βρει τους πρώτους γαλαξίες που σχηματίστηκαν στο πρώιμο σύμπαν και θα κοιτάξει μέσα από σκονισμένα σύννεφα για να δει τα αστέρια να σχηματίζουν πλανητικά συστήματα.

Θα έχει επίσης τη δυνατότητα να εξετάσει την ατμόσφαιρα των «νάνων αερίων» πλανητών (μεγάλοι πλανήτες που δεν αποτελούνται πρωτίστως από πετρώματα ή από κάποια άλλη στερεή ύλη) με δυνατότητα προαγωγής της ζωής.

