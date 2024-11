Μυστικός πράκτορας των Ομπάμα απολύθηκε, όταν πήγε με τη σύντροφό του στο εξοχικό τους, στη Χαβάη

Πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας που είχε αναλάβει την προστασία του Μπάρακ Ομπάμα, παραβίασε τα καθήκοντά του όταν πήγε με την ερωτική του σύντροφο στο εξοχικό των Ομπάμα στη Χαβάη, χωρίς άδεια.

Το ABC News αναφέρει ότι η γυναίκα με την οποία ο σωματοφύλακας είχε πάει στο εξοχικό του ζεύγους, κυκλοφόρησε βιβλίο, στο οποίο αποκαλύπτει, τι συνέβη το 2022. Η γυναίκα περιγράφει τις παραβιάσεις στις οποίες προέβη ο πράκτορας, όταν την προσκάλεσε στην ιδιοκτησία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στη Χαβάη, ενώ Μπάρακ και Μισέλ Ομπάμα βρίσκονταν εκτός πόλης.

Το βιβλίο με τίτλο «Undercover Heartbreak: a Memoir of Trust and Trauma» αποκαλύπτει ότι ο ανώτερος πράκτορας έστειλε στην Ντουανιέν, όπως είναι το όνομα της γυναίκας, «αρκετές φωτογραφίες» του εξοχικού και την προσκάλεσε για να την ξεναγήσει.

