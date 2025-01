Μπαγκλαντές: Ισλαμιστές διέλυσαν γήπεδο για να ματαιωθεί ποδοσφαιρικός αγώνας γυναικών

Στο Μπαγκλαντές, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας γυναικών ακυρώθηκε, αφού κάτοικοι της περιοχής υποστήριξαν ότι η συμμετοχή των γυναικών στο άθλημα ήταν «αντι-ισλαμική» και προκάλεσαν υλικές ζημιές στο γήπεδο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, στην περιφέρεια Τζόιπουρχατ, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Το T-Star Club, ένας τοπικός αθλητικός σύλλογος, διοργάνωνε εδώ και έναν μήνα ένα τουρνουά ποδοσφαίρου στο οποίο θα συμμετείχαν ομάδες από την Τζόιπουρχατ και την περιφέρεια Παρμπατιπούρ.

Πριν τον τελικό, είχε προγραμματιστεί ένας φιλικός αγώνας ανάμεσα στις ομάδες γυναικών της Τζόιπουρχατ και της Ρανγκπουρ.

Bangladesh: A women's football match in the northwestern Joypurhat District was called off after locals and madrasa students vandalized the venue. A local sports club had organized a tournament that included a friendly match between two female teams.



According to organizers, the… pic.twitter.com/fhi94jJdiE — DW Asia (@dw_hotspotasia) January 29, 2025

Ωστόσο, ο αγώνας προκάλεσε την αντίδραση μιας μερίδας ντόπιων, οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με τη συμμετοχή των γυναικών στον αθλητισμό, δήλωσαν οι διοργανωτές.

Μετά τη βραδινή προσευχή Ασρ, διαδηλωτές, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν μαθητές ενός τοπικού θρησκευτικού σχολείου, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ανεξαρτησίας κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Tilakpur. Απευθύνθηκαν στο πλήθος και χαρακτήρισαν τον γυναικείο ποδοσφαιρικό αγώνα «αντιισλαμικό»

Ένας ομιλητής ανέφερε: «Το Ισλάμ μας διδάσκει να κρατάμε τις γυναίκες μέσα στα όρια της σεμνότητας. Με την προώθηση του γυναικείου αθλητισμού, ενθαρρύνετε την ανηθικότητα. Σας προειδοποιούμε να σταματήσετε αυτές τις δραστηριότητες, αλλιώς θα υπάρξει αντίσταση στο μέλλον».

Tilakpur, Joypurhat attack on the women's football match. The next date was supposed to be a concert here. All the decorations have been broken by Muslim Umma! pic.twitter.com/zczh6KQWN2 — SD Das (@JoyShriRam99) January 29, 2025

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς το γήπεδο ποδοσφαίρου και προχώρησαν στο γκρέμισμα του φράχτη. Μάλιστα, το περιστατικό μεταδόθηκε ζωντανά στο Facebook.

Ο Σάμιουιλ Χασάν Εμόν, πρόεδρος του T-Star Club, επιβεβαίωσε ότι οι ενέργειες των διαδηλωτών προκάλεσαν υλικές ζημιές στο γήπεδο.

Just Another Day in Muhammad Yunus’ New Bangladesh: Extremists in Charge



On January 28, two women’s football matches were cancelled in Dinajpur and Joypurhat districts of northern Bangladesh after Islamist hardliners vandalized and forced organisers to call off the events,… pic.twitter.com/r1ybGBEa6Y — Hussain Saddam (@saddam1971) January 29, 2025

Ο επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος περιφέρειας Ακελπούρ, Ανισούρ Ραμάν, δήλωσε ότι μαθητές της μαντράσας και τοπικοί ισλαμιστές συμμετείχαν στην κατεδάφιση του φράχτη. Ωστόσο, δήλωσε ότι δεν έχουν υποβληθεί επίσημες καταγγελίες.

Με πληροφορίες από Deutsche Welle Asia