Μουντιάλ Κατάρ: Οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές έμειναν σιωπηλοί στον εθνικό ύμνο

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν επέλεξε να μην τραγουδήσει τον ύμνο της χώρας της πριν από τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Αγγλίας σήμερα, σε μια προφανή ένδειξη υποστήριξης προς τους διαδηλωτές στην πατρίδα τους, αναφέρει το Reuters.

Όλοι οι παίκτες της πρώτης ενδεκάδας ήταν σιωπηλοί καθώς ακουγόταν ο ύμνος από τα μεγάφωνα, στο Διεθνές Στάδιο Χαλίφα.

Για την ιστορία η ομάδα του Ιράν ηττήθηκε από την αντίστοιχη της Αγγλίας με 6-2.

#BREAKING: While previously #Iran's regime had pressured the Iranian national team to sing the anthem of the regime by threatening them, but the players refused to sing the anthem in protest to the regime during the match with the England team in #FIFAWorldCup2022.#MahsaAmini pic.twitter.com/mO6fHROaBv