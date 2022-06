Μισέλ σε Ερντογάν: Ανησυχώ βαθιά για τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο - Οι διαφορές επιλύονται ειρηνικά

Τη βαθιά ανησυχία του για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση που είχαν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Μισέλ σημειώνει ότι «οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν μόνο ειρηνικά και με αποκλιμάκωση» και προσέθεσε ότι «η διατήρηση των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι συζήτησαν «τη στήριξη της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη και τον Αντόνιο Γκουτέρες στις προσπάθειες για απεμπλοκή των εξαγωγών σιτηρών από την Ουκρανία».

Τέλος, ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι «η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας και η εισβολή της σε ένα κυρίαρχο έθνος είναι απαράδεκτες».

Expressed deep concerns on recent developments in the Eastern Mediterranean.



Differences can only be resolved peacefully and by de-escalating.



Keeping channels of communication open is crucial.