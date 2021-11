Εδώ και ένα μήνα, κάθε εβδομάδα, πηγαίνει στο σταθμό του Λιντς της Αγγλίας, στέκεται στο κέντρο, και κρατά μια λευκή πινακίδα που γράφει: «Ονομάζομαι Μπεν και μερικές φορές παθαίνω κατάθλιψη»- πρόταση που συνοδεύει με το hashtag #itsOKtotalk, ήτοι «είναι εντάξει να μιλάς».

Ο Ben Odgen είναι 23 ετών, μεγάλωσε στο Skipton του Yorkshire, σε μια μεσοαστική οικογένεια χωρίς ιδιαίτερη ιστορία. Είχε όλη τη ζωή μπροστά του. Και μετά οι γονείς του πήραν διαζύγιο, ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού και οι περιορισμοί διαδέχονταν ο ένας τον άλλο.

«Αυτό ήταν», λέει στο BBC. «Τότε συνειδητοποίησα πως ένιωθα απίστευτα λυπημένος, ότι δεν ήταν κούραση, αλλά βαθιά θλίψη. Περνούσαν μέρες χωρίς να βγαίνω έξω, δεν ήθελα να δω κανέναν, δεν ήθελα καν να απαντήσω στο τηλέφωνο, δεν ήθελα να κάνω τίποτα και κυρίως, σκεφτόμουν ότι περνάω κάτι που κανείς δεν καταλαβαίνει».

«Πάντα είχε μέρες που ήμουν χάλια και κλειστός, ακόμη και με την οικογένειά μου αλλά μετά την πανδημία με πήρε η κατρακύλα. Ήμουν καλά για κάποιες μέρες και μετά δεν μπορούσαν να σηκωθώ από το κρεβάτι. Γινόταν ολοένα και χειρότερο οπότε έπρεπε να μιλήσω σε κάποιον», λέει.

