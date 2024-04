Μαζικές συλλήψεις στις διαμαρτυρίες για τη Γάζα στα μεγάλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ

Οι κινητοποιήσεις κατά του πολέμου στη Γάζα εξαπλώνονται και μαζικοποιούνται στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, με δεκάδες φοιτητές να συλλαμβάνονται και τις ακαδημαϊκές αρχές να ξεμένουν από επιλογές προκειμένου να περιορίσουν τις διαμαρτυρίες που αναμένεται να διαρκέσουν το υπόλοιπο του ακαδημαϊκού έτους.

Μετά τη διαμαρτυρία φοιτητών στο Columbia, όπου περισσότεροι από 100 διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης -που είχαν κατασκηνώσει μπροστά από τη Βιβλιοθήκη- αντιπολεμικές διαμαρτυρίες σημειώθηκαν επίσης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, του Γέιλ, της Νέας Υόρκης, του Μπέρκλεϊ, της Καλιφόρνια, του Στάνφορντ, στο MIT και στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι κινητοποιήσεις θα διαρκέσουν σε ορισμένα πανεπιστήμια μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, και ακόμη και τότε, οι τελετές αποφοίτησης μπορεί να καταλήξουν σε διαμαρτυρίες, εκτιμούν οι ΝΥΤ.

Members of the faculty at New York University organized a human chain to protect protesting students in solidarity with Gaza from the American police#ColumbiaUniversity pic.twitter.com/7MEVdezdB3