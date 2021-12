Έφυγε από τη ζωή στις 6 Δεκεμβρίου σε ηλικία 78 ετών ο Masayuki Uemura, ο άνθρωπος που έφερε επανάσταση στο χώρο των βιντεοπαιχνιδιών.

Πρόκειται για τον δημιουργό του Nintendo Entertainment System (NES) και του διαδόχου του, Super Nintendo Entertainment System (SNES).

Οι δύο κονσόλες, γνωστές στην Ιαπωνία ως «Famicom», γνώρισαν τεράστια επιτυχία σημειώνοντας πωλήσεις εκατομμυρίων.

