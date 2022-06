Μαριούπολη: Στην πυρά 50.000 τόνοι σιτηρών - Αλληλοκατηγορίες Μόσχας-Κιέβου για τον υπαίτιο

Πάνω από 50.000 τόνοι σιτηρών σε σιλό του λιμανιού της Μαριούπολης παραδόθηκαν στην πυρά, με Ουκρανούς και Ρώσους να ερίζουν για την ευθύνη κι αυτής της ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Μιχαήλ Μιζίντσεφ, επικεφαλής του Κέντρου Διαχείρισης Εθνικής Άμυνας της Ρωσίας, η καύση των σιτηρών ήταν έργο Ουκρανών εθνικιστών.

«Διαπιστώθηκε από αξιόπιστες πηγές πως μαχητές εθνικιστικών ταγμάτων, καθώς εγκατέλειπαν τα εδάφη που καταλήφθηκαν και δεν ήθελαν αν αφήσουν προμήθειες σιτηρών στους πολίτες της Μαριούπολης, σκόπιμα έβαλαν φωτιά σε ένα μεγάλο σιλό στο λιμάνι. Ως αποτέλεσμα, 50.000 τόνοι σιτηρών καταστράφηκαν» ανέφερε ο ίδιος.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως τέτοιου είδους ενέργειες πραγματοποιούνται με την «πλήρη στήριξη χωρών της αποκαλούμενης πολιτισμένης Δύσης» και εν μέσω της «συνεχιζόμενης υστερίας λόγω των ανυπόστατων αιτιάσεων πως η Ρωσία προκαλεί επισιτιστική κρίση στον κόσμο».

«Αυτό το απάνθρωπο έγκλημα δείχνει σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα το πραγματικό πρόσωπο του καθεστώτος του Κιέβου που πρακτικά χρησιμοποιεί μεθόδους επισιτιστικής τρομοκρατίας κατά του ίδιου του λαού του» σημείωσε ο Μιζίντσεφ.

Pro Russian solder showing what happened to the grain "Wheat Corn" in Mariupol port silos. He is claiming that part of the grain was burned by Ukrainians what ever is left is rotting now. It is not good for use 🤔 pic.twitter.com/H7Vf47Ab6j