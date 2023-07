Μανχάταν: Γερανός έπιασε φωτιά και κατέρρευσε- Δύο τραυματίες

Ένας πυροσβέστης κι ένας περαστικός τραυματίστηκαν στο Μανχάταν όταν το επάνω τμήμα ενός γερανού έπιασε φωτιά και κατέρρευσε.

Συγκεκριμένα, ο γερανός κατέρρευσε γύρω στις 7.30 τοπική ώρα στη διασταύρωση της 10ης με την 11η λεωφόρο και της Δυτικής 41ης και 42ης Οδού, κοντά στο οικοδομικό συγκρότημα Χάντσον Γιαρντς, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης στην πλατφόρμα X.

Στο σημείο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα σε ώρα αιχμής ενώ άμεσα έσπευσαν πυροσβέστες και διασώστες, αποκλείοντας την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους μέχρι και τη σήραγγα Λίνκολν που οδηγεί στο Νιου Τζέρσεϊ. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν το επάνω τμήμα του γερανού να αποκολλάται και να πέφτει στο έδαφος, χτυπώντας στην πτώση του ένα διπλανό κτίριο. Ταυτόχρονα, φλόγες και καπνός υψώνονται από την καμπίνα του γερανού.

BREAKING NEWS: Crane catches fire, partially collapses in the Midtown #Manhattan area of New York City. pic.twitter.com/nW1QQXPtRZ