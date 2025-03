Μανχάιμ: Γερμανός ο δράστης - Δύο νεκροί από την επίθεση με αυτοκίνητο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε έως δέκα ακόμη τραυματίστηκαν, όταν αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κέντρο του Μανχάιμ στη Γερμανία.

Ο οδηγός έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος, ενώ, σύμφωνα με την BILD έχει γερμανική υπηκοότητα και είναι 40 ετών.

Στην περιοχή του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, καθώς οι αρχές δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να υπήρχαν περισσότεροι δράστες. Ζητούν δε από τους πολίτες να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης.

Ένας 40χρονος άνδρας, γερμανικής υπηκοότητας από την Βόρεια Βεστφαλία είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε νωρίτερα σήμερα πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κέντρο του Μανχάιμ, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη πέντε έως δέκα άτομα.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει διευκρινίσεις για τα κίνητρά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel, πρόκειται για άνδρα ο οποίος πάσχει από ψυχική νόσο.

Στο μεταξύ η αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότεροι δράστες.

Ένα αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθη στο Μανχάιμ της Γερμανίας το μεσημέρι της Δευτέρας. Ένας ύποπτος συνελήφθη στο σημείο, ενώ οι τοπικές αρχές νωρίτερα έστειλαν συναγερμό έκτακτης ανάγκης προειδοποιώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από το κέντρο της πόλης και επιβεβαίωσαν μια «μεγάλη επιχείρηση» στα κανάλια τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δημοφιλούς περιόδου του καρναβαλιού στη Γερμανία. Μια τοπική αγορά καρναβαλιού στο Μάνχαϊμ άνοιξε την περασμένη Πέμπτη και χθες πραγματοποιήθηκε παρέλαση. Μια άλλη παραδοσιακή εκδήλωση καρναβαλιού στο δρόμο είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, αναφέρει η εφημερίδα Welt.

