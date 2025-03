Γερμανία: Τρίτη επίθεση με αυτοκίνητο κατά πλήθους 

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθη στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας - στην τρίτη επίθεση αυτής της μορφής το τελευταίο διάστημα στη χώρα.

Η γερμανική αστυνομία έκλεισε το κέντρο της πόλης του Μανχάιμ στη δυτική Γερμανία, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στα πλήθη, νωρίς το μεσημέρι, με τα τοπικά ΜΜΕ να αναφέρουν πολλούς τραυματίες.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μανχάιμ επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Η γερμανική εφημερίδα Bild μετέδωσε ότι οι νεκροί από την επίθεση είναι δύο.

🚨#BREAKING: Footage/Photos from the car ramming attack in Mannheim, Germany.



What we know so far:



🔴 A black SUV drove in to a crowd



🔴 At least one person dead, Expected to rise



🔴 Numerous casualties at the scene



🔴 Large Police operation underway the area of the attack… pic.twitter.com/ybT8dpJLLT — World Source News 24/7 (@Worldsource24) March 3, 2025

Ένας ύποπτος συνελήφθη στο σημείο, ενώ οι αστυνομικοί ερευνούν εάν εμπλέκονται και άλλοι. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι υπήρξε ενεργή αστυνομική επιχείρηση με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να παρευρίσκονται.

Οι τοπικές αρχές νωρίτερα έστειλαν συναγερμό έκτακτης ανάγκης προειδοποιώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από το κέντρο της πόλης και επιβεβαίωσαν μια «μεγάλη επιχείρηση» στα κανάλια τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

⚠️A potential terror attack⚠️ has occurred in #Mannheim, #Germany, where a man drove a car into a crowd at Paradeplatz.



Police are actively chasing the suspect, and special forces have been deployed. Multiple police squads are responding to the situation in the city centre. pic.twitter.com/pqQ4p889aG — Saikiran Kannan | 赛基兰坎南 (@saikirankannan) March 3, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δημοφιλούς περιόδου του καρναβαλιού στη Γερμανία. Μια τοπική αγορά καρναβαλιού στο Μάνχαϊμ άνοιξε την περασμένη Πέμπτη και χθες πραγματοποιήθηκε παρέλαση. Μια άλλη παραδοσιακή εκδήλωση καρναβαλιού στο δρόμο είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, αναφέρει η εφημερίδα Welt.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης Die Rheinpfalz και Mannheimer Morgen αναφέρουν ισχυρή αστυνομική παρουσία στο έδαφος, με ένα αστυνομικό ελικόπτερο να κυκλοφορεί πάνω από το σημείο.

Η γερμανική αστυνομία παρέμεινε σε εγρήγορση για τις φετινές καρναβαλικές παρελάσεις, αφού λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με την μαχητική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος κάλεσαν για επιθέσεις στα γεγονότα στην Κολωνία και τη Νυρεμβέργη.

Potential Islamic terrorist attack in Mannheim, Germany.



Car plows into a crowd of people at high speed. Multiple casualties.



Can Europe go a week without any terror attack or is this the new norm now?



pic.twitter.com/vqwBzjoqpu — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) March 3, 2025

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το περιστατικό ήταν σκόπιμη επίθεση, αυτές οι πρώτες αναφορές θα προκαλέσουν συναγερμό μετά τις πρόσφατες επιθέσεις που αφορούσαν την οδήγηση αυτοκινήτων σε πλήθη τους τελευταίους μήνες.

Είναι η τρίτη επίθεση αυτού του είδους στη Γερμανία, το τελευταίο διάστημα. Τον Φεβρουάριο, ένας Αφγανός οδήγησε ένα αυτοκίνητο σε μια ομάδα διαδηλωτών στο Μόναχο, σκοτώνοντας δύο άτομα.

Τον Δεκέμβριο, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Μαγδεμβούργο όταν ένας άνδρας γεννημένος στη Σαουδική Αραβία έπεσε με το αυτοκίνητο στα πλήθη σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά.

Με πληροφορίες από Guardian

