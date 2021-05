Νέο χτύπημα του Ισραήλ στο κέντρο της Γάζας σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να καταρρεύσει ένα ακόμα πολυώροφο κτήριο που στεγάζει επιχειρήσεις αλλά και το δορυφορικό κανάλι της οργάνωσης Χαμάς, το Αλ Άξα. Το κτήριο μετατράπηκε σε ένα σωρό ερειπίων στην πιο πολυσύχναστη εμπορική συνοικία της πόλης.

Οι νεκροί σε Γάζα και Ισραήλ έχουν ήδη ξεπεράσει τους 60, αναμεσά τους πάνω από 10 παιδιά, ενώ η προοπτική αποκλιμάκωσης απομακρύνεται συνεχώς.

Νωρίτερα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε εκτόξευση 130 ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς το έδαφος του Ισραήλ, σε απάντηση σε ισραηλινές επιδρομές που σκότωσαν διοικητές της ένοπλης ισλαμιστικής οργάνωσης και κατέστρεψαν ένα ακόμη κτίριο στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς εκτόξευσε πυραύλους ενάντια σε τρεις πόλεις του Ισραήλ «σε απάντηση στην επιδρομή στο κτίριο Αλ Σορούκ και στο θάνατο μιας ομάδας ηγετών», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Σειρήνες της αεράμυνας, που προειδοποιούν για εισερχόμενες ρουκέτες, ήχησαν στο Τελ Αβίβ, σημείωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Ουάσινγκτον στέλνει αντιπροσωπεία

Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλλουν απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή για να παροτρύνουν Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να «αποκλιμακώσουν» τη βία, μετά τη σειρά επιδρομών και συγκρούσεων των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε σήμερα ο Άντονι Μπλίνκεν, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας «σπαρακτικές» τις σκηνές βίας στην περιοχή.

«Οι εικόνες που είδαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι σπαρακτικές. Και η απώλεια οποιασδήποτε ζωής άμαχου πληθυσμού είναι μια τραγωδία», τόνισε. Πρόσθεσε πως ζήτησε από τον Χάντι Αμρ, υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για τις Ισραηλινο-Παλαιστινιακές Υποθέσεις, «να ταξιδέψει στην περιοχή για να συναντηθεί με Ισραηλινούς και Παλαιστινίους… και να τους παροτρύνει εκ μέρους του προέδρου (Τζο) Μπάιντεν για αποκλιμάκωση της βίας».

Παράλληλα, κάλεσε το Ισραήλ να κάνει ό,τι είναι δυνατό για την αποφυγή απώλειας άμαχου πληθυσμού. «Νομίζω ότι το Ισραήλ έχει ένα επιπλέον καθήκον να προσπαθήσει να κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να αποφύγει απώλειες άμαχου πληθυσμού, ακόμα κι αν έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον λαό του». Από την πλευρά του το Πεντάγωνο ανακοίνωσε πως ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν επανέλαβε την «ακλόνητη στήριξη» της Ουάσινγκτον στο Ισραήλ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

«Ο υπουργός Όστιν εξέφρασε την ακλόνητη στήριξη του υπουργείου στο νόμιμο δικαίωμα του Ισραήλ να υπεραμύνεται την χώρα του και τον λαό του», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι. «(Ο Όστιν) επανέλαβε τη σημασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών να λάβουν μέτρα για την αποκατάσταση της ηρεμίας», πρόσθεσε ο Κίρμπι.

Breaking| Israeli warplanes levelled Alshuroq residential tower in #Gaza City. The tower is the home of tens of local and international media offices. #GazaUnderAttack pic.twitter.com/EIaNPEuVwa