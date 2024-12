Μάγος του Οζ: Τα ρουμπινί γοβάκια της Τζούντι Γκάρλαντ πωλήθηκαν 28 εκατ. δολάρια

Τα εμβληματικά ρουμπινί γοβάκια που είχε φορέσει η Τζούντι Γκάρλαντ στον θρυλικό «Μάγο του Οζ» και είχαν κλαπεί από ένα μουσείο της Μινεσότα πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, πωλήθηκαν σε δημοπρασία το Σάββατο, σε τιμή που αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 28 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα παπούτσια είχαν κλαπεί το 2005 από το Μουσείο Τζούντι Γκάρλαντ στο Γκραντ Ράπιντς. Η κλοπή είχε παραμείνει άλυτη για σχεδόν δύο δεκαετίες, μέχρι που ο Τέρι Τζον Μάρτιν ομολόγησε την πράξη του το 2023. Σύμφωνα με τον Guardian, ήταν σε αναπηρικό καροτσάκι και έπαιρνε συμπληρωματικό οξυγόνο όταν καταδικάστηκε τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο δικηγόρος του Dane DeKrey, εξήγησε πριν από την καταδίκη ότι ο Mάρτιν, ο οποίος είχε μακρά ιστορία σε διαρρήξεις, προσπαθούσε να κάνει «το τελευταίο κόλπο» αφού είχε μάθει ότι τα παπούτσια ήταν στολισμένα με αληθινά κοσμήματα για να δικαιολογήσουν την ασφαλιστική τους αξία, ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Dorthy Ruby slippers from ‘The Wizard of Oz’ have reportedly sold for $28 MILLION at an auction is insane. Do y’all think the price was worth it ? pic.twitter.com/OYefgFXYL7