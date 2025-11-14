Madonna: Φημολογείται ότι αρραβωνιάστηκε κρυφά τον 30χρονο σύντροφό της

Η Madonna φημολογείται πως αρραβωνιάστηκε μυστικά τον 29χρονο σύντροφό της, ποδοσφαιριστή Akeem Morris.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του radaronline.com, η Madonna είναι «πιο χαρούμενη από ό,τι έχει νιώσει εδώ και δεκαετίες». Οι πηγές αναφέρουν ότι η 67χρονη τραγουδίστρια φέρεται να αποδέχθηκε την πρόταση γάμου του 30χρονου συντρόφου της.

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε σε φωτογράφιση για το Paper Magazine το 2022, ξεκίνησε να βγαίνει λίγο μετά τον χωρισμό της Madonna από τον πυγμάχο Joshua Popper πέρσι.

Η σχέση τους επισημοποιήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι, ενώ οι φήμες για αρραβώνα άρχισαν τον Ιανουάριο, όταν η Madonna ανέβασε φωτογραφίες με δαχτυλίδι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού για την Πρωτοχρονιά στο Τόκιο.

Πηγή από το περιβάλλον της βασίλισσας της pop μάλιστα, ανέφερε ότι «συνεχίζει να λέει ότι δε θέλει να χάνει άλλο χρόνο. Έχει κάνει τα πάντα, αλλά τώρα αναζητά κάτι αυθεντικό. Ο Akeem της δίνει αυτή την αίσθηση ηρεμίας και σύνδεσης, την κάνει να γελά, την ωθεί με τους σωστούς τρόπους και τη φροντίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο στο παρελθόν».

Πρόσφατα, το ζευγάρι γιόρτασε τα 67α γενέθλια της Madonna στην Τοσκάνη, μαζί με τα έξι παιδιά της και αυτό θεωρήθηκε από τους κοντινούς της ανθρώπους ως το νέο κεφάλαιο της ζωής της.

«Μπορούσες να δεις από τον τρόπο που κοιτάζονταν ότι αυτό είναι αληθινό. Είναι εντελώς ερωτευμένη και τα παιδιά της τον αγαπούν απόλυτα», φέρεται να υποστήριξε οικογενειακός της φίλος.