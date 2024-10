Luce, η νέα μασκότ του Βατικανού εμπνευσμένη από τα anime

Σε μια προσπάθεια να έρθει πιο κοντά στους νεαρούς πιστούς, το Βατικανό αποκάλυψε την πρώτη μασκότ στην ιστορία της καθολικής εκκλησίας, τη Luce.

Όπως εξήγησε ο αρχιεπίσκοπος Ρίνο Φισικέλα, η μασκότ «δημιουργήθηκε από την επιθυμία να εισέλθουμε στον κόσμο της ποπ κουλτούρας, που τόσο αγαπούν οι νέοι μας». Η Luce θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο Ιωβηλαίο της καθολικής εκκλησίας, δηλαδή μίας επετειακής χρονιάς που παραδοσιακά γιορτάζεται κάθε 25 χρόνια, προγραμματισμένη για το 2025.

Η μασκότ, που πήρε το όνομά της από τη λατινική λέξη για το φως, σχεδιάστηκε από τον Σιμόνε Λέγκνο, τον Ιταλό συνιδρυτή της μάρκας lifestyle Tokidoki. Όπως προδίδει και το όνομα της εταιρείας, τα σχέδια της είναι βαθιά επηρεασμένα από το ιαπωνικό στυλ κινουμένων σχεδίων γνωστό ως «anime», που πλέον έχει γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο, ειδικότερα στις νεότερες ηλικίες.

Η ίδια εταιρεία σχεδίασε και τους φίλους της Lucce, Fe, Xin και Sky, χρησιμοποιώντας παρόμοιες σχεδιαστικές τεχνικές.

The Vatican has unveiled the official mascot of the Holy Year 2025: Luce (Italian for Light).



Archbishop Fisichella says the mascot was inspired by the Church's desire "to live even within the pop culture so beloved by our youth." pic.twitter.com/hVU2CmYA3O