Ρωσικά κυβερνητικά site αλλά και ισότοποι προσκείμενοι στον Βλαντιμίρ Πούτιν «έπεσαν» με την κολεκτίβα των Anonymous να αναλαμβάνουν την ευθύνη.

Συγκεκριμένα, ιστότοποι του Κρεμλίνου, του Βλάντιμιρ Πούτιν και της Κάτω Βουλής της ρωσικής Δούμας δεν ήταν ανά διαστήματα διαθέσιμες για τους χρήστες στη Ρωσία και το Καζακστάν.

«Η συλλογικότητα των Anonymous βρίσκεται επίσημα σε κυβερνοπόλεμο ενάντια στη ρωσική κυβέρνηση. #Anonymous #Ukraine», έγραψε η ομάδα στο Twitter.

Οι Anonymous ανέλαβαν την ευθύνη και για την ιστοσελίδα του «Ρωσικού σταθμού προπαγάνδας RT News» και ορισμένων άλλων ειδησεογραφικών καναλιών.

Οι Anonymous, των οποίων οι στόχοι στο παρελθόν περιλάμβαναν τη CIA και τον IS, ανέφεραν σε άλλη ανάρτησή τους ότι θα κινηθούν και κατά οντοτήτων του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με τον Craig Terron, ανώτερο αναλυτή στο Recorded Future, το οποίο παρακολουθεί τις κυβερνοαπειλές, ο ιστότοπος του RT παρέμεινε σε «διαλείπουσα διαθεσιμότητα» σήμερα, αφού «έπεσε» στις 17:00 ώρα Μόσχας την Πέμπτη.

Ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος κατά διαστήματα, με συνεχείς αναφορές από χρήστες που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση, από τις 25 Φεβρουαρίου στις 13:30 ώρα Μόσχας.

Το RT είπε ότι ήταν «σε θέση να αποκρούσει» το χτύπημα στους διακομιστές του ενώ επιβεβαίωσε ότι η επίθεση έλαβε χώρα, λέγοντας ότι επιβράδυνε τη λειτουργία ορισμένων ιστότοπων, ενώ σε άλλες περιοχές έμεινε εκτός σύνδεσης για «εκτεταμένες χρονικές περιόδους».

Η κάλυψη της κατάστασης στην Ουκρανία από το RT ήταν σε μεγάλο βαθμό από φιλορωσική σκοπιά, με πυροτεχνήματα και χαρούμενους εορτασμούς στα πρόσφατα κατεχόμενα εδάφη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι βουλευτές είπαν ότι το τηλεοπτικό κανάλι είναι το «προσωπικό εργαλείο προπαγάνδας» του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και πρέπει να απαγορευτεί.

#Anonymous has taken down the website of @fasrussia - We support the people of #Ukraine.



Stop hiding the truth from the people.



URL to the site we are targeting: https://t.co/jOv8Eh1w7B

Check Host: https://t.co/antcj3vdo1



If it comes back up, let me know pic.twitter.com/PlNvocZUmQ