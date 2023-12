Κένι ΝτεΦόρεστ: Πέθανε στα 37 του ο κωμικός- Έπεσε με ηλεκτρικό ποδήλατο

Ο κωμικός Κένι ΝτεΦόρεστ πέθανε σε ηλικία μόλις 37 ετών, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του σε ατύχημα με ηλεκτρικό ποδήλατο.

Στις 8 Δεκεμβρίου ο κωμικός είχε ατύχημα σε λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι, κατά την οποία του αφαιρέθηκε τμήμα του κρανίου. Ωστόσο, άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη (13/12).

Ο φίλος του και επίσης κωμικός, Ράιαν Μπεκ, δήλωσε πως στο ατύχημα του Κένι ΝτεΦόρεστ δεν ενεπλάκη κάποιο όχημα και δεν επρόκειτο για εγκατάλειψη. Κατά κάποιο τρόπο, ο κωμικός έπεσε και χτύπησε ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό ποδήλατο.

Ο 37χρονος ΝτεΦόρεστ ήταν πιο γνωστός για τις εμφανίσεις του σε εκπομπές όπως το Late Night και το Late Show. Ανάρτηση στον λογαριασμό του Late Night στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνει πως ο Κένι ΝτεΦόρεστ ήταν ένας αγαπητός κωμικός που πέθανε τραγικά και υπερβολικά νέος.

«Δεν φοβόταν να αναφερθεί σε επίμαχα ζητήματα, αλλά ποτέ απλά για να είναι τολμηρός», αναφέρει η ίδια ανάρτηση. «Είναι κρίμα που δεν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι άλλο θα σκαρφιστεί», συμπληρώνει.

