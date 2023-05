Κέιτ Μίντλετον: Ο CEO της φιλανθρωπικής της οργάνωσης είχε μαχαιρώσει θανάσιμα 21χρονο μέσα σε τρένο

Ο CEO της φιλανθρωπικής οργάνωσης της Κέιτ Μίντλετον στην Σκωτία, που είναι αφιερωμένη στα παιδιά, καταδικάστηκε για τη δολοφονία ενός άνδρα μέσα στο τρένο το 1979.

Συγκεκριμένα, ο 60χρονος Πολ Κάρμπερι, CEO της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Action for Children» της Κέιτ Μίντλετον από τον Μάρτιο, είχε μαχαιρώσει θανάσιμα τον 21χρονο Τζον Μάρεϊ το 1979, ο οποίος σε λίγες εβδομάδες θα γινόταν πατέρας για πρώτη φορά. Ο Πολ Κάρμπερι ήταν μόλις 16 ετών.

Ο Πολ Κάρμπερι συνελήφθη όταν το τρένο σταμάτησε σε μια επόμενη στάση, στο Τσεσάιρ. Τον Δεκέμβριο του 1979, σε ηλικία 17 ετών, κρίθηκε ένοχος για τον φόνο, αν και ο ίδιος δήλωσε αθώος στο δικαστήριο.

«Αυτό είναι κάτι για το οποίο μετανιώνω κάθε μέρα της ζωής μου. Κάποια οικογένεια δεν έχει ένα αγαπημένο μέλος της εξαιτίας μου», ανέφερε ο ίδιος στη Mirror, επισημαίνοντας πως τον στοιχειώνει το γεγονός ότι ένα παιδί μεγάλωσε χωρίς τον πατέρα του, διότι προέρχεται από μια αγαπημένη οικογένεια.

Έμεινε έξι χρόνια στις φυλακές τόσο ανηλίκων όσο και ενηλίκων, προτού αποφυλακιστεί το 1985. Στη συνέχεια, εργάστηκε ως κοινωνικός λειτουργός και ανέβηκε στην ιεραρχία, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Εκτός από CEO της Action for Children, με ετήσιο μισθό σχεδόν 178.000 ευρώ, έχει σημαντικό πόστο στην Σκωτία που αφορά την αντιμετώπιση εγκλημάτων. Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνος για την προσπάθεια να μην εμπλακούν άτομα σε σοβαρά οργανωμένα εγκλήματα.

Η Κέιτ Μίντλετον, που δεν γνώριζε το έγκλημα που είχε διαπράξει, φωτογραφήθηκε να συνομιλεί και να γελά μαζί του σε συνάντησή τους σε δημοτικό σχολείο πέρυσι τον Μάιο.

Εκπρόσωπος της Action for Children δήλωσε στη Mirror ότι «οι εντολοδόχοι που διόρισαν τον Πολ Κάρμπερι ως CEO, το έκαναν έχοντας πλήρη γνώση του παρελθόντος του, το οποίο είναι γνωστό και δημοσίως».

