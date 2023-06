Κέιτ Μίντλετον: «Τίμησε» την πριγκίπισσα Νταϊάνα και στο «Τάγμα της Περικνημίδας»

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα οδήγησαν σήμερα τη βασιλική οικογένεια στην ιστορική πομπή του Τάγματος της Περικνημίδας στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Ουίνδσορ.

Το βασιλικό ζεύγος, ο Κάρολος και η Καμίλα, κέρδισε τις εντυπώσεις με τις παραδοσιακές ρόμπες και καπέλα με λοφίο στην τελετή.

The King and Queen have led the Royal Family in the historic Order of the Garter Service and Procession at St George's Chapel in Windsor. Today's service is His Majesty's first time acting as Sovereign of ‘The Order of the Garter’. pic.twitter.com/CLNElnjDfz

Πάντως, στο παρεκκλήσι εντυπωσίασε και η Κέιτ Μίντλετον με τις στιλιστικές της επιλογές. Επέλεξε μία από τις αγαπημένες της σχεδιάτριες, την Αλεσάντρα Ριτς, φορώντας ένα πουά μίντι φόρεμα με κομψές γόβες. Σημειώνεται ότι το φόρεμά της είναι η ασπρόμαυρη εκδοχή του φορέματος που φόρεσε η ανιψιά της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Λαίδη Ελίζα Σπένσερ, στο Chelsea Flower Show τον Μάιο.

Oh My! the Princess of Wales has done it again!🤩👏🏽Its My fair lady today and I am in love with his look for the Order of the Garter ceremony😍And the Duchess of Edinburgh looks absolutely lovely in floral😍❤️👏🏽 pic.twitter.com/iIwYH7L0KU