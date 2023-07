Καταρρακτώδεις βροχές στην Ιαπωνία- Μία νεκρή και 3 αγνοούμενοι από κατολισθήσεις

Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν τη νοτιοδυτική Ιαπωνία ενώ έχουν σημειωθεί και κατολισθήσεις με αποτέλεσμα μία γυναίκα να έχει χάσει τη ζωή της αλλά και τρεις ακόμα πολίτες να αγνοούνται.

Η γυναίκα ηλικίας 77 ετών πέθανε, όταν έπληξε το σπίτι της κατολίσθηση από τις καταρρακτώδεις βροχές μέσα στη νύχτα σε αγροτική περιοχή στον νομό Φουκουόκα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής στο Γαλλικό Πρακτορείο. Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της εντοπίστηκε του και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Οι καταρρακτώδεις βροχές στην Ιαπωνία είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν αρκετές κατολισθήσεις. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν πως άλλοι τρεις άνθρωποι αγνοούνται στην πόλη Καράτσου της Ιπαωνίας.

Οι έντονες βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία χαρακτηρίζονται ως «οι πιο ισχυρές που έχουν καταγραφεί ποτέ», σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές και η ιαπωνική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία. Μάλιστα, συνέστησε στον πληθυσμό να βρει ασφαλές καταφύγιο καθώς οι βροχές ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες σε τομείς των νομών Φουκουόκα και Όιτα.

«Εκδόθηκε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για ισχυρές βροχοπτώσεις για δήμους του νομού Φουκουόκα. Πρόκειται για τις πιο ισχυρές βροχές που έχουν καταγραφεί ποτέ στην περιοχή», τόνισε στον Τύπο ο Σατόσι Σουγκιμότο του τμήματος προγνώσεων της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ιαπωνίας. «Είναι πολύ πιθανό πως έχει γίνει ήδη κάποια καταστροφή. Η κατάσταση είναι τέτοια που ζωές διατρέχουν κίνδυνο και πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια», πρόσθεσε.

Συστάσεις κατεπείγουσας απομάκρυνσης κατοίκων –η συμμόρφωση στις οποίες δεν είναι υποχρεωτική– εκδόθηκαν για ορισμένους τομείς των νομών Φουκουόκα, Όιτα και γειτονικές περιοχές, που άνοιξαν κέντρα υποδοχής εκτοπισμένων.

