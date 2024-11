Καλιφόρνια: Σπάνιο ψάρι «προάγγελος καταστροφών» ξεβράστηκε στις ακτές για δεύτερη φορά φέτος

Για δεύτερη φορά φέτος, ένα σπάνιο και μυστηριώδες ψάρι, γνωστό ως «oarfish», ξεβράστηκε στις ακτές της Καλιφόρνιας, προκαλώντας ενδιαφέρον αλλά και ανησυχίες λόγω της φήμης του ως «προάγγελου καταστροφών».

Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Scripps του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο ανακοίνωσε ότι την περασμένη εβδομάδα ένας διδακτορικός φοιτητής εντόπισε το σπάνιο ψάρι στην παραλία Encinitas, στη νότια Καλιφόρνια. Το δείγμα είχε μήκος περίπου 9-10 πόδια (περίπου 3 μέτρα).

Look what decided to make another appearance! 🌊 Last week, another #oarfish washed up on Grandview Beach in Encinitas and was spotted by Scripps Oceanography PhD candidate Alison Laferriere. This cool creature measures roughly 9 to 10 feet long. pic.twitter.com/gJjc9BBLwc