Κακοκαιρία στην Ιταλία: Τουλάχιστον έξι νεκροί στο νησί Ίσκια μετά από κατολισθήσεις - Ακόμη έξι αγνοούνται

Τα μέλη των σωστικών συνεργείων στην Ιταλία εντόπισαν έξι πτώματα, στο νησί Ίσκια, το οποίο χτυπήθηκε, χθες, από ισχυρότατο κύμα κακοκαιρίας.

Οι αγνοούμενοι, έως τώρα, παραμένουν έξι. Από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις έχασαν τη ζωή τους δυο μικρά παιδιά, ένα νεογέννητο και ένα παιδί έξι ετών. Οι τραυματίες είναι 13 ενώ 167 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, για να μεταφερθούν σε ασφαλή περιοχή.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι με τα δυο εκατομμύρια ευρώ που διέθεσε σήμερα η κυβέρνηση, με την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, «θα στηθούν προσωρινές κατοικίες, θα πραγματοποιηθούν έργα σε σειρά δρόμων και θα διανεμηθούν φαγητά στους πληγέντες».

Τα σωστικά συνεργεία πρόκειται να συνεχίσουν το έργο τους και αύριο, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

A landslide hit the island of #Ischia in Italy 3 people were killed, 13 injured, 11 more missing. Rescuers continue to search. pic.twitter.com/WPcK10JEie

«Η λάσπη και το νερό τείνουν να γεμίζουν κάθε χώρο», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση RAI ο εκπρόσωπος των Ιταλών πυροσβεστών, Λούκα Κάρι. «Οι ομάδες μας ψάχνουν έχοντας ελπίδα, αν και είναι πολύ δύσκολο». «Η μεγαλύτερη ελπίδα μας είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν αναγνωριστεί ως αγνοούμενοι έχουν βρει καταφύγιο σε συγγενείς και φίλους και δεν έχουν ενημερώσει για τη θέση τους», πρόσθεσε.

Heavy rains early this morning triggered landslides in #Ischia Island, Italy.



The Italian Red Cross (@crocerossa) volunteers have been at the scene helping people affected. pic.twitter.com/whYDC6fhFz