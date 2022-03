Ιταλία κατέσχεσε μέσα σε μία μέρα βίλες και γιοτ Ρώσων ολιγαρχών 156 εκατ. ευρώ - Ως πίεση στον Πούτιν

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βάζουν στο στόχαστρο τους Ρώσους ολιγάρχες, με τη δέσμευση περιουσιακών τους στοιχείων, σε μια προσπάθεια να αυξήσουν την πίεση στον Ρώσο πρόεδρο ως μέσο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Από χθες, Παρασκευή, μόνο η Ιταλία έχει δεσμεύσει πολυτελή γιοτ και βίλες σε κάποια από τις πιο θεαματικά γραφικές περιοχές της -όπως η Σαρδηνία, η λίμνη Κόμο και οι ακτές της Λιγουρίας- συνολικής αξίας 156 εκατομμυρίων ευρώ.

«Πρέπει να μπορέσουμε να σταματήσουμε την επίθεση του Πούτιν, φέρνοντάς τον στο τραπέζι των συνομιλιών όπου δεν θα έρθει με αβρότητες» τόνισε χθες ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Λουίτζι ντι Μάιο στην ιταλική τηλεόραση, προαναγγέλλοντας το σχέδιο κατασχέσεων ιδιοκτησιών ολιγαρχών με στενούς δεσμούς με τον Πούτιν.

Η ιταλική οικονομική αστυνομία κινήθηκε γρήγορα, κατάσχοντας το σούπερ γιοτ «Λένα» του Γενάδι Τιμτσένκο στο λιμάνι του Σαν Ρέμο, το αξίας 65 εκατ. ευρώ Lady M του Αλεξέι Μορντάσοφ, πλουσιότερου ανθρώπου της Ρωσίας, καθώς και επαύλεις σε Τοσκάνη και Κόμο. Μεταξύ αυτών και η βίλα του Ρωσο-ουζμπέκου επιχειρηματία Άλισερ Ουσμάνοφ σε ακτή της βόρειας Σαρδηνίας.

