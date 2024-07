Ισραήλ: Υπόσχεται εκδίκηση μετά την επίθεση των Χούτι στο Τελ Αβίβ

Με εκδίκηση απειλεί το Ισραήλ τους Χούτι, μετά την επίθεση drone τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Τελ Αβίβ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, σε ανακοίνωσή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ, δεσμεύτηκε σήμερα ότι η χώρα θα εκδικηθεί «αποφασιστικά» για την επίθεση με drone. «Όπως έχουμε δείξει μέχρι σήμερα, αυτή τη φορά και πάλι το (ισραηλινό) σύστημα άμυνας και ασφάλειας θα κάνει να πληρώσει αποφασιστικά και αιφνιδιαστικά όποιον επιχειρήσει να βλάψει το Ισραήλ ή να στείλει τρομοκράτες εναντίον του», τόνισε στην ανάρτησή του.

Σημειώνεται πως την ευθύνη για το χτύπημα ανέλαβαν οι αντάρτες Χούτι. Από την επίθεση, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν ελαφρά άλλοι τέσσερις, σύμφωνα με πληροφορίες από τον στρατό του Ισραήλ και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

«Μιλάμε για ένα μεγάλο UAV που μπορεί να διανύσει μεγάλες αποστάσεις», επεσήμανε για το drone ιρανικής κατασκευής, αξιωματικός του στρατού ενημερώνοντας του δημοσιογράφους για το πλήγμα στο Τελ Αβίβ.

⚡️Incredible video of the armed drone striking Tel Aviv last night undetected pic.twitter.com/kFPygQexzj