Κλιμακώνεται η βία στη Μέση Ανατολή με συνεχείς ανταλλαγές πυρών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χαμάς.

Νωρίτερα, ένα ισραηλινό όχημα χτυπήθηκε από ρουκέτα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα και να τραυματιστεί ακόμα ένα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter, η ιατρική υπηρεσία Magen David Adom.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την ρουκέτα.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίμ Νετανιάχου προειδοποίησε τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για τις επιθέσεις.

Παράλληλα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός διευκρίνισε πως έδωσε πράσινο φως για να κηρυχθεί «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στη Λοντ.

Η ισραηλινή αστυνομία κάνει λόγο για «ταραχές» στην περιοχή από μέλη της αραβικής μειονότητας μετά τον βίαιο θάνατο ισραηλινού Άραβα την προηγουμένη.

Για τον θάνατό του συνελήφθη ένας Εβραίος, κάτοικος της πόλης, που θεωρείται βασικός ύποπτος.

Eli Bin MDA Director General: Two #Israelis were fatally wounded and another injured by an anti-tank #missile fired from the northern #Gaza Strip into #Israel. #Hamas' military wing claimed responsibility for the shooting.#IsraelUnderAttack #IsraelUnderFire