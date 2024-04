Το Ισραήλ ανοίγει τη διάβαση Ερέζ και το λιμάνι του Ασντόντ για βοήθεια προς τη Γάζα

Μετά το φονικό χτύπημα στη συνοδεία World Central Kitchen και την τεταμένη συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ αποφάσισε να λάβει άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού νωρίς την Παρασκευή.

Το Ισραήλ θα ανοίξει προσωρινά το λιμάνι Ασντόντ για ανθρωπιστικές παραδόσεις και θα ανοίξει το πέρασμα Ερέζ στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας για πρώτη φορά από τότε που υπέστη σημαντικές ζημιές κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου που πυροδότησε τον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Το Ισραήλ θα αυξήσει επίσης το ύψος της βοήθειας που εισέρχεται μέσω Ιορδανίας, αυξάνοντας τη ροή από το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ. «Η αυξημένη βοήθεια θα αποτρέψει μια ανθρωπιστική κρίση», είπε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, «και είναι κρίσιμης σημασίας για τη διασφάλιση της συνέχισης των μαχών και την επίτευξη των πολεμικών στόχων».

