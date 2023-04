Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία και προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός της τάξης των 6,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), σημειώθηκε στα νησιά Κεπουλαουάν Μπατού, στη δυτική Ινδονησία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 193 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Παντάνγκ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 30 χιλιόμετρα.

🔔#Earthquake (#gempa) M6.8 occurred 172 km W of #Pariaman (#Indonesia) 21 min ago (local time 03:00:55).

