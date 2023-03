Ισχυρός σεισμός στην Αργεντινή

Ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αργεντινή, στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδας.

O σεισμός σημειώθηκε 73 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά της περιοχής San Antonio de los Cobres, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται 151 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά στην περιοχή Χουχούι, μία πόλη με 305.000 πληθυσμό.

Το εστιακό βάθος βρίσκεται στα 212 χιλιόμετρα, ενώ για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή θύματα από τον ισχυρό σεισμό.

🔔#Earthquake (#sismo) M6.2 occurred 68 km NW of San Antonio de los Cobres (#Argentina) 11 min ago (local time 13:00:31). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/SLbDKssnki

🖥https://t.co/VdcXCM7lI8 pic.twitter.com/01LoBqqjcM