Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην κινεζική επαρχία Τσινγκάι, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτου Γεωφυσικής (USGS).

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για Γεωεπιστήμες (GFZ) ορίζει το σεισμό στους 7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε βάθος 10 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το GFZ.

Νωρίτερα, σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ στην επαρχία Γιουνάν της νοτιοδυτικής Κίνας, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και 17 τραυματίες.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 9.48 το βράδυ (τοπική ώρα / 16.48 ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο κοντά στην πόλη Νταλί, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, σε βάθος 10 χιλιομέτρων, πρόσθεσε.

Το μέγεθος του σεισμού καταγράφηκε αρχικά στους 6 βαθμούς πριν το USGS αναθεωρήσει προς τα πάνω το μέγεθος της δόνησης.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδηγού φορτηγού το οποίο συνεντρίβη στην ορεινή αυτή περιοχή από πτώση βράχου, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους από τους 100.000 που ζουν σε αγροτικές κοινότητες σε αυτήν την περιοχή, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Ορισμένα κτίρια κατέρρευσαν και άλλα υπέστησαν ζημιές. «Η κατάσταση παρακολουθείται στενά και γίνονται έλεγχοι», τόνισαν.

Το Κέντρο Σεισμικών Δικτύων της Κίνας συνέστησε στους πολίτες να "μείνουν μακριά από κτίρια" σε μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Weibo.

Το κέντρο παρακολούθησης σεισμών ανακοίνωσε ότι ο σεισμός αποτελούσε συνέχεια "μιας σειράς μικρότερων σεισμών" που σημειώθηκαν λίγο νωρίτερα από αυτόν.

Τον Οκτώβριο του 2014, εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 100.000 απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους μετά τον σεισμό μεγέθους 6 βαθμών στην ίδια περιοχή κοντά στα κινεζικά σύνορα με τη Βιρμανία και το Λάος.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M7.4 in Southern Qinghai, China 51 min ago pic.twitter.com/RlCKCy783W