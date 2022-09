«Ήρθε η ώρα μου»: Το βίντεο του Ραμζάν Καντίροφ στο Telegram πυροδότησε φήμες περί επικείμενης παραίτησής του

O Ραμζάν Καντίροφ, ο αμφιλεγόμενος ηγέτης της Τσετσενίας, ανακοίνωσε σε βίντεο στο Telegram πως τού αξίζει ένα «επ'αόριστον και μακρύ» διάλειμμα από την εξουσία, πυροδοτώντας φήμες για επικείμενη παραίτησή του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η ώρα μου ήρθε προτού με διώξουν».

Ο 45χρονος Καντίροφ που κυβερνά την Τσετσενία με σιδηρά πυγμή από το 2017 και έχει κατηγορηθεί κατά καιρούς για πλήθος παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι ο μακροβιότερος ηγέτης ρωσικής επαρχίας.

«Σήμερα διαπίστωσα πως στην πραγματικότητα είμαι ο μακροβιότερος εν ενεργεία ηγέτης μιας επαρχίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κυβερνώ ήδη την περιοχή εδώ και 15 χρόνια» σημείωσε στην ανακοίνωσή του με πολλά γέλια, προσθέτοντας πως «νομίζω πως ήρθε η ώρα μου (να αφήσω την εξουσία), πριν με διώξουν. Έχουμε αρχίσει να το επεξεργαζόμαστε».

❗️Don-Don Kadyrov said he is old and about to leave



"We have a proverb among Caucasians, Chechens. No matter how respected, long-awaited a guest is, if he leaves on time, then it is even more pleasant. I think that my time has also come. Until they kicked me out," said Kadyrov. pic.twitter.com/DT842FHKKA