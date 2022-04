ΗΠΑ - Συναγερμός στη Νότια Καρολίνα: 9 τραυματίες από πυροβολισμούς σε εστιατόριο

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από επεισόδιο με πυροβολισμό σε εστιατόριο στη Νότια Καρολίνα, όπως ανακοίνωσαν με δελτίο Τύπου οι τοπικές Αρχές.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Cara's Lounge στο Furman της Νότιας Καρολίνας, λίγα χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την Κολούμπια, όπου μία ημέρα νωρίτερα τραυματίστηκαν 14 άτομα από πυρά αγνώστου σε εμπορικό κέντρο.

Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση.

Τρεις συλλήψεις για το περιστατικό στο εμπορικό κέντρο

Οι αρχές δεν πιστεύουν ότι επρόκειτο για τυχαία επίθεση στο εμπορικό κέντρο, ενώ τρία άτομα που έφεραν όπλο συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό. Τουλάχιστον ο ένας από αυτούς πυροβόλησε, σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, Σκιπ Χόλμπρουκ. «Δεν πιστεύουμε ότι αυτό ήταν τυχαίο. Θεωρούμε ότι γνώριζαν ο ένας τον άλλον και κάτι οδήγησε στους πυροβολισμούς», συμπλήρωσε.

Οι οκτώ από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, από τους οποίους οι δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση και οι έξι σε σταθερή. Οι τραυματίες είναι από 15 έως 73 ετών, δήλωσε ο Χόλμπρουκ. Άλλοι δύο άνθρωποι ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να βγουν έξω.

