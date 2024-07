ΗΠΑ: Συλλήψεις Εβραίων ακτιβιστών μέσα σε κτίριο του Κογκρέσου ενόψει της ομιλίας του Νετανιάχου

Σε συλλήψεις Εβραίων ακτιβιστών που διαδήλωσαν εναντίον της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ στο Ισραήλ μέσα σε κτίριο του Κογκρέσου, προχώρησαν οι Αρχές την Τρίτη.

Η διαδήλωση έλαβε χώρα παραμονή της ομιλίας του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Κογκρέσο. Πάνω από 400 διαδηλωτές, που ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα της οργάνωσης Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη, φορούσαν κόκκινες μπλούζες που έγραφαν συνθήματα όπως «όχι στο όνομά μας», ή «οι Εβραίοι λένε σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ».

Άλλοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «κατάπαυση του πυρός τώρα», ή «αφήστε τη Γάζα να ζήσει». Σημειώνεται πως είναι προγραμματισμένες να γίνουν και άλλες κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις ΗΠΑ.

