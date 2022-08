ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα οι καταθέσεις για τα απόρρητα έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή Τραμπ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν δικαστικά έγγραφα και ένορκη κατάθεση πράκτορα του FBI που αιτιολογεί την έρευνα στην ιδιοκτησία του Ντόναλντ Τραμπ στο Mar-a-Lago της Φλόριντα.

Από τα δεκαπέντε κουτιά που παραδόθηκαν, τα 14 φέρεται να περιείχαν απόρρητες πληροφορίες και βρέθηκαν στην ιδιοκτησία του πρώην Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, υπήρχαν 67 έγγραφα με σήμανση «Εμπιστευτικό», 92 έγγραφα με σήμανση «Απόρρητο» και 25 έγγραφα με επισήμανση «Άκρως απόρρητο»

Το έγγραφο είναι 38 σελίδων αλλά περιέχει πολλές διορθώσεις.

Μεταξύ των αποκαλύψεων με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι καταθέσεις που αφορούν έγγραφα που είχε αφαιρέσει ο Τραμπ μετά την λήξη της προεδρίας του από τον Λευκό Οίκο, τα οποία στη συνέχεια παραδόθηκαν στα Εθνικά Αρχεία τον Μάιο.

Το δικαστήριο δημοσίευσε επίσης ένα έγγραφο που περιγράφει το σκεπτικό του τμήματος της δικαιοσύνης για τη σύνταξη της ένορκης κατάθεσης.

Μεταξύ αυτών αναφέρει την ανάγκη προστασίας ορισμένων από τους μάρτυρες και τους συμμετέχοντες στην έρευνα, καθώς και την ίδια την έρευνα.

Σημειώνει ότι η κυβέρνηση είχε εντοπίσει ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να παραμείνουν απόρρητες «προκειμένου να προστατευθεί η ασφάλεια πολλών μαρτύρων- πολιτών των οποίων οι πληροφορίες περιλαμβάνονταν στην ένορκη κατάθεση» και για να προστατευθεί «η ακεραιότητα της εν εξελίξει έρευνας».

Η δημόσια ένορκη κατάθεση αναμενόταν ότι θα περιέχει διορθώσεις, λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα της έρευνας και των εγγράφων που κατασχέθηκαν από τις αρχές.

Η ταυτότητα του πράκτορα του FBI που υπέβαλε την ένορκη κατάθεση για την έρευνα του Mar-a-Lago έχει διαγραφεί. Αυτός ή αυτή περιγράφει τον εαυτό του ως «Ειδικό Πράκτορα του FBI που έχει ανατεθεί στο γραφείο της Ουάσιγκτον», εκπαιδευμένο «στην Ακαδημία του FBI που βρίσκεται στο Quantico της Βιρτζίνια, ειδικά για έρευνες αντικατασκοπείας και κατασκοπείας».

«Βάσει της εμπειρίας και της εκπαίδευσής μου», γράφει ο πράκτορας, «είμαι εξοικειωμένος με τις προσπάθειες που χρησιμοποιούνται για την παράνομη συλλογή, διατήρηση και διάδοση ευαίσθητων κρατικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των απόρρητων» (πληροφοριών).

Ο πράκτορας αναφέρει λεπτομερώς την προέλευση της έρευνας και τα έγγραφα που αναζητήθηκαν και γράφει χαρακτηριστικά πως «Η έρευνα του FBI απέδειξε ότι έγγραφα που φέρουν σήμανση διαβάθμισης, τα οποία φαίνεται να περιέχουν πληροφορίες Εθνικής Άμυνας (NDI), ήταν μεταξύ των υλικών που περιέχονται στα 15 κουτιά και φυλάχθηκαν σε μη εξουσιοδοτημένο χώρο.

«Επιπλέον, υπάρχει πιθανός λόγος να πιστεύουμε ότι πρόσθετα έγγραφα που περιέχουν διαβαθμισμένα NDI ή που αποτελούν προεδρικά αρχεία που υπόκεινται σε απαιτήσεις διατήρησης αρχείων παραμένουν επί του παρόντος στις ιδιοκτησίες. Υπάρχει επίσης πιθανός λόγος να πιστεύουμε ότι θα βρεθούν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία στους στις ιδιοκτησίες

Ο πράκτορας προσθέτει επίσης πως: «Με βάση τα ακόλουθα γεγονότα, υπάρχει πιθανός λόγος να πιστεύουμε ότι οι ιδιοκτησίες που θα ερευνηθούν στους χώρους περιέχουν στοιχεία για λαθρεμπόριο, καρπούς εγκλήματος ή άλλα αντικείμενα που κατέχονται παράνομα».

Η ένορκη κατάθεση περιέχει αναφορά και αποσπάσματα από μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ (αναφέρεται ως FPOTUS ή πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών) σχετικά με την αποθήκευση υλικού στο Mar-a-Lago.

Μετά από πολλές διορθώσεις, ο πράκτορας γράφει: «Βάσει αυτής της έρευνας, πιστεύω ότι ο αποθηκευτικός χώρος, η κατοικημένη σουίτα του FPOTUS, το Pine Hall, το '45 Office' και άλλοι χώροι εντός της ιδιοκτησίας δεν είναι επί του παρόντος εγκεκριμένοι χώροι για την αποθήκευση εγγράφων με διαβαθμισμένες πληροφορίες ή [πληροφορίες εθνικής άμυνας, ή NDI].

«Ομοίως, με βάση αυτήν την έρευνα, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν χώροι εντός των ιδιοκτησιών που έχουν εξουσιοδοτηθεί για αποθήκευση απόρρητων πληροφοριών τουλάχιστον από το τέλος της Προεδρικής Διοίκησης του FPOTUS στις 20 Ιανουαρίου 2021».

Μετά από περισσότερες διορθώσεις, η ένορκη κατάθεση καταλήγει αναφέροντας πως «Με βάση τα προαναφερθέντα γεγονότα και περιστάσεις, υποστηρίζω ότι υπάρχει πιθανή αιτία για να πιστεύουμε ότι αποδεικτικά στοιχεία, για λαθρεμπόριο, καρπούς εγκλήματος ή άλλα αντικείμενα που κατέχονται παράνομα θα βρεθούν στην ιδιοκτησία.

«Επιπλέον, δηλώνω ότι αυτή η ένορκη κατάθεση υποστηρίζει πιθανή αιτία για την έκδοση εντάλματος για έρευνα στις εγκαταστάσεις που περιγράφονται στο Συνημμένο Α και κατάσχεση των αντικειμένων που περιγράφονται στο Συνημμένο Β.»

Στην ένορκη κατάθεση επισυνάπτεται επίσης μια επιστολή από δικηγόρους του Ντόναλντ Τραμπ, που διαμαρτύρονται για άδικη μεταχείριση και υποστηρίζουν την «απόλυτη εξουσία του προέδρου να αποχαρακτηρίζει έγγραφα».

Η επιστολή, υπογεγραμμένη από τον M Evan Corcoran του Silverman Thompson Slutkin White, αρχίζει λέγοντας: «Η εμπιστοσύνη του κοινού στην κυβέρνηση είναι χαμηλή. Σε τέτοιες στιγμές, η τήρηση των κανόνων και των μακροχρόνιων πολιτικών είναι απαραίτητη.

»Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζέι Τραμπ είναι ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ), ως τμήμα του Εκτελεστικού Κλάδου, τελεί υπό τον έλεγχο Προέδρου από το αντίθετο κόμμα.

»Είναι κρίσιμο, δεδομένης αυτής της δυναμικής, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ενδέχεται να αγγίζουν τον πρώην Πρόεδρο ή τους στενούς του συνεργάτες, ώστε να μην εμπλέκουν πολιτική».

»Σας παραπέμπω στο σχόλιο του Προέδρου Τζο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους πριν από την υποβολή της ένορκης κατάθεσης σήμερα, όταν ρωτήθηκε αν πίστευε ότι η εθνική ασφάλεια μπορεί να είχε διακυβευτεί στο Mar-a-Lago ενώ ο Τραμπ φύλαγε εκεί απόρρητα έγγραφα. Θα αφήσουμε το υπουργείο Δικαιοσύνης να το αποφασίσει».

Η επιστολή των δικηγόρων είναι σύμφωνη με την κοσμοθεωρία του Τραμπ, ότι οι γενικοί εισαγγελείς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπάρχουν για να υπηρετούν πολιτικά τους προέδρους.

Η απάντηση του Μπάιντεν μιλά για μια γενικά αποδεκτή άποχη, η οποία είναι ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν υπάρχει για αυτόν τον σκοπό και στην πραγματικότητα είναι ανεξάρτητο από οποιονδήποτε Λευκό Οίκο ή κυβερνητική διοίκηση.

