Σε lockdown μπήκε το Πεντάγωνο στις ΗΠΑ, έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε παρακείμενο σταθμό.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος πυροβολήθηκε, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Associated Press. Δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση αυτού του ατόμου. Ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού πρακτορείου ανέφερε ότι άκουσε πολλαπλούς πυροβολισμούς.

Το περιστατικό συνέβη σε σταθμό λεωφορείων, που είναι στο Transit Center του Πενταγώνου. Το σώμα προστασίας του Πενταγώνου σε ανάρτηση κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.