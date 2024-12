ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε χριστιανικό σχολείο στο Ουινσκόσιν - Πέντε νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα σε σχολείο στις ΗΠΑ.

Το συμβάν σημειώθηκε σε χριστιανικό σχολείο στο Μάντισον του Ουινσκόσιν, με τις Αρχές να κάνουν λόγο μέχρι στιγμής για πέντε νεκρούς. Ανάμεσα τους, είναι ο δράστης των πυροβολισμών αλλά και παιδιά, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες επτά άτομα έχουν τραυματιστεί.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο χριστιανικό σχολείο Abundant Life στο Μάντισον, την πρωτεύουσα της πολιτείας. «Αυτή παραμένει μια ενεργή και συνεχιζόμενη έρευνα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως «περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινώνονται μόλις είναι διαθέσιμες. Προς το παρόν πρέπει οι άνθρωποι να αποφεύγουν την περιοχή».

Five people, including the juvenile suspect, have died in a Wisconsin school shooting. Several others are hurt. #schoolshootinghttps://t.co/BZqpoAWcU3 pic.twitter.com/HVFQLY5BLK