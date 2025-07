ΗΠΑ: Πλημμύρισε το μετρό της Νέας Υόρκης

Πλημμύρες προκάλεσαν τεράστια προβλήματα σε πολλές γραμμές του μετρό της Νέας Υόρκης, ενώ σφοδρές καταιγίδες σάρωσαν την περιοχή Tri‑State (μητροπολιτική περιοχή Νέας Υόρκης – Νιου Τζέρσεϊ – Κονέκτικατ) η οποία το βράδυ της Δευτέρας είχε λάβει προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες.

Τα δρομολόγια του μετρό διακόπηκαν για αρκετές ώρες και ξεκίνησαν ξανά με σοβαρές καθυστερήσεις.

Βίντεο από τον σταθμό 28η Οδού (Chelsea) δείχνει νερό να ξεχύνεται από αποχέτευση και να πλημμυρίζει εντελώς την αποβάθρα, καθώς το σύστημα αποστράγγισης του μετρό αδυνατούσε να αντεπεξέλθει. Στο σταθμό 34η Οδού–Penn Station, έναν από τους πιο πολυσύχναστους στη Νέα Υόρκη, νερό συγκεντρώθηκε στις αποβάθρες και οι επιβάτες προσπαθούσαν να περάσουν προσεκτικά.

«Όταν βρέχει εδώ στη Νέα Υόρκη, είναι απαίσιο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την αποχέτευση, δηλαδή κοίτα αυτό. Θεέ μου, αν κάποιος γλιστρήσει και πέσει…» είπε απελπισμένος ένας επιβάτης.

«Είναι πολύ εκνευριστικό. Ο κόσμος απλά θέλει να πάει σπίτι», πρόσθεσε ένας άλλος. «Αυτές δεν είναι οι συνθήκες που αξίζουν οι Νεοϋορκέζοι για να ταξιδεύουν».

