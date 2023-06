ΗΠΑ: Μαχητικά αεροσκάφη κατεδίωξαν Cessna που συνετρίβη στη Βιρτζίνια

Μαχητικά F-16 απογειώθηκαν για να καταδιώξουν ένα αεροσκάφος τύπου Cessna που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ουάσιγκτον και στη συνέχεια συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της νοτιοδυτικής Βιρτζίνια.

Συγκεκριμένα, η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD) αναφέρει ότι ήταν αδύνατη η επικοινωνία με τον πιλότο του Cessna έως ότου το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στον εθνικό δρυμό Τζορτζ Ουάσινγκτον στη Βιρτζίνια. Επισημαίνεται μάλιστα ότι τα μαχητικά αεροσκάφη έκαναν ρίψη θερμοβολίδων (flares) σε μια προσπάθεια να τραβήξουν την προσοχή του πιλότου του Cessna.

Το δίκτυο ABC News μετέδωσε ότι μαχητικά F-16 απογειώθηκαν από τη στρατιωτική βάση Άντριους για να καταδιώξουν το Cessna και πιλότος ανέφερε ότι είδε πως ο κυβερνήτης είχε χάσει τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, το Cessna πετούσε σε λειτουργία αυτόματου πιλότου. Στο αεροσκάφος επέβαιναν τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

BREAKING: A small Cessna plane flew over a no fly zone in Washington, D.C. unresponsive this afternoon.



- F16's were then scrambled to intercept the unresponsive aircraft.



- The Annapolis Office of Emergency Management confirmed that a sonic boom was caused by the F16s.



-…