Η τεράστια δασική πυρκαγιά που μαίνεται στο βόρειο τμήμα της Καλιφόρνιας έγινε χθες Παρασκευή η τρίτη μεγαλύτερη στην πρόσφατη ιστορία της πολιτείας.

Η παρατεταμένη ξηρασία, που επιστήμονες θεωρούν πως συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, έχει κάνει ειδικά το δυτικό τμήμα των ΗΠΑ εξαιρετικά ευάλωτο σε τέτοιες καταστροφικές φωτιές.

Η πυρκαγιά Ντίξι, που κατέστρεψε αυτή την εβδομάδα τη μικρή ιστορική πόλη Γκρίνβιλ, έχει καταστρέψει πάνω από 1.700.000 στρέμματα γης αφότου εκδηλώθηκε, στα μέσα Ιουλίου.

