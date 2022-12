ΗΠΑ: Γλυπτά από πάγο θυμίζουν τα σπίτια στο Μπάφαλο λόγω της χιονοθύελλας- Στους 28 οι νεκροί

Ηφονική χιονοθύελλα που έπληξε το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης σήμερα, μετέτρεψε τα σπίτια σε γλυπτά από πάγο, αυξάνοντας παράλληλα τον αριθμό των νεκρών από την σφοδρή πολική καταιγίδα που σαρώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέχρι στιγμής 28 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε περιστατικά που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το NBC News. Το CNN ανέφερε συνολικά 26 θανάτους.

Ο Mark Poloncarz, στέλεχος της κομητείας Erie, δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από την πολική κακοκαιρία αυξήθηκε από τρεις σε επτά κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, όπου το χιόνι έφτασε στα 1,2 μέτρα.

Εικόνες από το Μπάφαλο δείχνουν τα σπίτια σαν γλυπτά από πάγο λόγω της χιονοθύελλας.



Κάποιοι από τους νεκρούς εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί μέσα στα αυτοκίνητά τους όπου είχαν εγκλωβιστεί από το χιόνι, είπε ο Poloncarz, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να συνεχίσει να αυξάνεται.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ είπε στους δημοσιογράφους ότι ήταν σε επαφή με τον Λευκό Οίκο και ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν θα υποστηρίξει το αίτημα της πολιτείας για ομοσπονδιακή αίτηση φυσικών καταστροφών.

«Αυτή θα μείνει στην ιστορία ως η πιο καταστροφική χιονοθύελλα του Μπάφαλο. Αυτή θα μνημονεύεται για αιώνες και βρισκόμαστε ακόμα στη μέση του», είπε η Χότσουλ.

Περισσότερα από 200.000 σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, στο Τέξας και στην πολιτεία της Ουάσιγκτον την Κυριακή, ενώ στο Μπάφαλο, το 16% των κατοίκων δεν είχαν ρεύμα σήμερα δήλωσαν αξιωματούχοι.

Περισσότερες από 1.500 πτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ακυρώθηκαν από το μεσημέρι, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Στην κομητεία Erie, περίπου 500 οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους το βράδυ της Παρασκευής προς το πρωί του Σαββάτου, όπου και κλήθηκε η Εθνική Φρουρά για να τους απεγκλωβίσει.

Σήμερα παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση οδήγησης σε όλη την επαρχία.

Το αεροδρόμιο του Μπάφαλο είχε καταγράψει πάνω από ένα μέτρο χιόνι.

Αξιωματούχοι στο Κεντάκι επιβεβαίωσαν ότι υπήρξαν τουλάχιστον τρεις θάνατοι που σχετίζονται με καταιγίδες στην πολιτεία, ενώ τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα στο Οχάιο, όπου μετά από καραμπόλα 50 οχημάτων έκλεισε το Ohio Turnpike και προς τις δύο κατευθύνσεις.

The Buffalo Airport will remain closed until Tuesday, Dec. 27 at 11 a.m.



High winds have caused snow drifts and low visibility at the airport over the holiday weekend. Our crews are working to ensure safe travel as soon as possible.



Visit https://t.co/kYwXuaMsRD for updates. pic.twitter.com/y0pGSjRKHx