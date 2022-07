ΗΠΑ: Γιγαντώθηκε η φωτιά κοντά στο Εθνικό Πάρκο Yosemite - Εκκενώσεις και καταστροφές

Επεκτάθηκε σημαντικά το μέγεθος της φωτιάς που καίει περιοχή κοντά στο Εθνικό Πάρκο Yosemite των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η απομάκρυνση κατοίκων από τις οικίες τους.

Σύμφωνα με Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια η φωτιά έχει έκταση 26,5 τ.χλμ. και δυσκολεύει πολύ τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

The Oak wildfire near Yosemite National Park erupted Friday afternoon, growing to 10.2 square miles Saturday and prompting widespread evacuation orders in Mariposa County, according to the California Department of Forestry and Fire Protection. https://t.co/DSqpUW10hb pic.twitter.com/5KXjO9kB6t