Ινδονησία: TikToker καταδικάστηκε όταν έφαγε χοιρινό μπροστά στην κάμερα

Μια δημοφιλής TikToker καταδικάστηκε σε φυλάκιση στην Ινδονησία αφού έφαγε χοιρινό μπροστά στην κάμερα.

Η Ινδονησία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό και στο Ισλάμ απαγορεύεται η κατανάλωση χοιρινού κρέατος.

Η Lina Lutfiawati, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών μετά από ένα βίντεο που την έδειχνε να τρώει κομμάτια χοιρινού κρέατος κάτι που εξόργισε τους κορυφαίους μουσουλμάνους κληρικούς της χώρας. Τα βίντεο της Λίνα Λουτφιαβάτι με την κατανάλωση απολαυστικών γευμάτων - με ψάρια, καβούρια, μύδια, γαρίδες και παϊδάκια – την έχουν τοποθετήσει πολύ ψηλά στη λίστα με τους Influencers στη χώρα με εκατομμύρια θαυμαστές στο TikTok.

Αλλά όταν η 33χρονη κοπέλα, έφαγε χοιρινό κρέας μπροστά στην κάμερα τον Μάρτιο, το βίντεο του γεύματος στο TikTok τράβηξε την προσοχή ενός διαφορετικού κοινού: Του κορυφαίου μουσουλμανικού ιερατείου της Ινδονησίας, του Συμβουλίου των Ουλεμάδων. Την Τρίτη, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση και της επιβλήθηκε πρόστιμο που ισοδυναμεί με 16.269 δολάρια για βλασφημία.

Θεωρήθηκε πως το βίντεό της ήταν ευαίσθητο όχι μόνο επειδή το να τρως ή ακόμα και να αγγίζεις γουρούνια θεωρείται απαγορευμένο για τους μουσουλμάνους στην Ινδονησία. Η κοπέλα πριν αρχίσει να τρώει, είπε την λέξη «Bismillah» που στα αραβικά σημαίνει «στο όνομα του Αλλάχ». Στην Ινδονησία οι νόμοι περί βλασφημίας βάσει των οποίων καταδικάστηκε χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες.

