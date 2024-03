«Αν ήμουν άντρας θα κέρδιζα πολύ περισσότερα»: Η Ολίβια Κόλμαν μιλά για την έμφυλη μισθολογική ανισότητα

Η Ολίβια Κόλμαν καταφέρθηκε εναντίον του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, δηλώνοντας ότι θα πληρωνόταν «πολύ περισσότερα» χρήματα αν ήταν άντρας.

Η Βρετανίδα ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ το 2019 για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως βασίλισσα Άννα στην ταινία The Favourite του Γιώργου Λάνθιμου, δήλωσε ότι η έμφυλη μισθολογική ανισότητα έχει τις ρίζες της στην ξεπερασμένη ιδέα ότι οι άνδρες ηθοποιοί προσελκύουν το κοινό, σε συνέντευξή της στην Κριστιάν Αμανπούρ του CNN.

Μιλώντας για την τελευταία της ταινία, Wicked Little Letters, μαζί με τη σκηνοθέτη της ταινίας, Θία Σάροκ, η 50χρονη Κόλμαν είπε πως δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για να πληρώνονται οι γυναίκες λιγότερο από τους άνδρες.

«Οι έρευνες δείχνουν ότι (σ.σ. οι γυναίκες) είχαν πάντα μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες. Μην αρχίσω να μιλάω για την ανισότητα στις αμοιβές, αλλά οι άνδρες ηθοποιοί πληρώνονται περισσότερο επειδή συνήθιζαν να λένε ότι προσελκύουν το κοινό και στην πραγματικότητα, αυτό δεν ισχύει εδώ και δεκαετίες. Αλλά εξακολουθούν να θέλουν να χρησιμοποιούν αυτό ως λόγο, για να μην πληρώνονται οι γυναίκες περισσότερο. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αν ήμουν ο Όλιβερ Κόλμαν, θα κέρδιζα πολύ περισσότερα χρήματα απ' ό,τι κερδίζω» είπε.

«Πρόκειται για μια μισθολογική διαφορά του 12.000%. Κάντε τα μαθηματικά» τόνισε η Κόλμαν.

Μιλώντας στους Radio Times τον περασμένο μήνα,η Κόλμαν επισήμανε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα διπλό πρότυπο σε σχέση με το φύλο.«Αν μια γυναίκα βρίζει, ο κόσμος φέρεται σοκαρισμένος. Οι γυναίκες είναι άνθρωποι - αστείες, βρώμικες, αγαπησιάρικες, στοργικές - όπως ακριβώς και οι άνδρες» σημείωσε.

Το Wicked Little Letters αφηγείται την αληθινή ιστορία του σκανδάλου του Littlehampton με τα δηλητηριασμένα στυλό του 1923, με την Κόλμαν να υποδύεται τη σεμνότυφη Edith Swan. Πρόκειται για την τελευταία κινηματογραφική εξόρμηση της ηθοποιού, η οποία είναι επίσης γνωστή για τον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' στις ταινίες The Crown και The Favourite, όπου πρωταγωνιστεί ως η μονάρχης του 18ου αιώνα, Άννα.

Η Κόλμαν κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού για τη δουλειά της στην ταινία The Favourite. Έλαβε μια δεύτερη υποψηφιότητα για το ίδιο βραβείο το 2022 για τον ρόλο της στην ταινία The Lost Daughter μαζί με τη συμπρωταγωνίστρια της στα Wicked Little Letters, Jessie Buckley. Έλαβε επίσης υποψηφιότητα για ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο για την ταινία The Father το 2021.

Με πληροφορίες από CNN, Guardian