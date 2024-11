Ημέρα των Ευχαριστιών: «Ροδάκινο» και «Άνθος», οι δύο γαλοπούλες που έδωσε χάρη ο Μπάιντεν

O απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τήρησε την παράδοση και απένειμε χάρη σε δύο γαλοπούλες, που έτσι δεν θα καταλήξουν στο εορταστικό τραπέζι την Hμέρα των Ευχαριστιών.

Το έθιμο της απονομής χάριτος σε γαλοπούλα χρονολογείται από το 1947 επί προεδρίας Χάρι Τρούμαν. Ωστόσο, έγινε θεσμός το 1989, επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου ενώ εκατομμύρια γαλοπούλες θα ψηθούν για το εορταστικό τραπέζι της Ημέρας των Ευχαριστιών, την Πέμπτη.

«Αυτή η εκδήλωση σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου εδώ στην Ουάσινγκτον», είπε ο Μπάιντεν απευθυνόμενος στο πλήθος μπροστά του. «Είναι επίσης η τελευταία μου φορά που θα μιλήσω εδώ ως πρόεδρός σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και θέλω να σας ευχαριστήσω. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω ότι ήταν η τιμή της ζωής μου. Είμαι για πάντα ευγνώμων».

Οι Peach (Ροδάκινο) και Blossom (Άνθος) είναι οι δύο τυχερές γαλοπούλες από τη Μινεσότα, τα ονόματα των οποίων παραπέμπουν στο άνθος της ροδακινιάς (Peach Blossom), σύμβολο του Ντέλαγουερ, της πολιτείας που εκπροσώπησε ο Μπάιντεν ως γερουσιαστής επί 36 χρόνια.

«Μακάρι να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή για να αφιερώσουμε χρόνο από την πολυάσχολη ζωή μας και να επικεντρωθούμε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία: τις οικογένειές μας», είπε ο Μπάιντεν. «Ο μπαμπάς μου είχε μια έκφραση, η οικογένεια είναι η αρχή, η μέση και το τέλος, οι φίλοι και οι γείτονές μας. Είμαστε ευλογημένοι που ζούμε στην Αμερική, τη μεγαλύτερη χώρα στη Γη, και αυτό δεν είναι υπερβολή. Εμείς ό,τι κι αν γίνει, στην Αμερική δεν τα παρατάμε ποτέ, κρατάμε την πίστη μας».

Η Peach ζυγίζει 19 κιλά και όνειρό της είναι να δει το Βόρειο Σέλας, ενώ η Blossom ζυγίζει 18 κιλά και της αρέσει να παρακολουθεί πυγμαχία, είπε αστειευόμενος ο Μπάιντεν κατά την παρουσίαση των γαλοπούλων.

