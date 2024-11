Ημέρα των Ευχαριστιών: Πιλότος ρίχνει γαλοπούλες - «βόμβες» σε απομακρυσμένες περιοχές της Αλάσκας

Για τους κατοίκους των πιο απομακρυσμένων περιοχών της Αλάσκας, τα ψώνια της Ημέρας των Ευχαριστιών δεν γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο.

Αυτό προβλημάτισε την Esther Keim, μία πιλότο που επιστράτευσε τις από αέρος δεξιότητές και αποφάσισε να λάβει δράση.

Βίντεο που δημοσίευσε το Sky News, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο «προσγειώνονται» οι γαλοπούλες στους κατοίκους, για να τις μαγειρέψουν.

Ανήμερα των Ευχαριστιών, η Esther Keim πετάει χαμηλά και αργά με ένα μικρό αεροπλάνο πάνω από αγροτικές περιοχές της νοτιοκεντρικής Αλάσκας, ρίχνοντας κατεψυγμένες γαλοπούλες σε όσους δεν μπορούν να μετακινηθούν ως το παντοπωλείο.

«Η Αλάσκα είναι ως επί το πλείστον δύσβατη περιοχή, με μόνο το 20% της να είναι προσβάσιμο οδικώς. Το χειμώνα, πολλοί που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές βασίζονται σε μικρά αεροπλάνα ή snowmobiles για να διανύσουν οποιαδήποτε απόσταση, ενώ τα παγωμένα ποτάμια μπορούν να λειτουργήσουν ως αυτοσχέδιοι δρόμοι» γράφει το Sky News.

