Ημέρα της Βαστίλης: Μεγάλη παρέλαση, με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας - Γιούχαραν τον Μακρόν

Η Γαλλία τίμησε την Ημέρα της Βαστίλης, την εθνική της εορτή, με την καθιερωμένη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο του Παρισιού.

Μετά από μία ταραχώδη περίοδο διαδηλώσεων, ο φετινός εορτασμός της Ημέρα της Βαστίλης ήταν μικρότερης κλίμακας από άλλες χρονιές.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στους δρόμους για να παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση, στην οποία συμμετείχαν και στρατιωτικές μπάντες με μουσικούς από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και από την Ελλάδα.

Επίτιμος προσκεκλημένος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ήταν φέτος ο πρωθυπουργός της Ινδιας Ναρέντρα Μόντι.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις εντός των τειχών, λόγω της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδία αλλά και των κατηγοριών κατά του Ινδού πρωθυπουργού για εμπλοκή σε οικονομικά σκάνδαλα.

Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή που οι θεατές της παρέλασης γιούχαραν έντονα τον Μακρόν.

Macron Booed In Bastille Day Parade



The public let President Emmanuel Macron know their feelings about his running of pension reforms, raging riots and apparent stubbornness to take on board their frustrations.



It turns out Macron can't have his cake and eat it



RT pic.twitter.com/Ix4pyVTIEx — TifaniesweTs (@TifaniesweTs) July 14, 2023

🪖🇫🇷 - Video: As #French President #EmmanuelMacron and the military convoy descended on the #ChampsÉlysées during the ongoing military Parade in celebration of #BastilleDay, calls for his resignation were openly heard being echoed by the public. pic.twitter.com/fG4uhDgTnr — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) July 14, 2023

Οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας ήταν σε πλήρη επιφυλακή, παρότι εδώ και μερικές μέρες έχουν καταλαγιάσει πλήρως οι αντιδράσεις για τη δολοφονία του 17χρονου Ναέλ από αστυνομικά πυρά. Πριν από αυτή την περίοδο, να υπενθυμιστεί, η χώρα είχε βρεθεί αντιμέτωπη και με άλλες μεγάλες κινητοποιήσεις λόγω της απόφασης να αυξηθεί το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, συνελήφθησαν 97 άτομα και κατασχέθηκαν περισσότερα από 2.000 πυροτεχνήματα. Οι νεαροί χρησιμοποίησαν πυροτεχνήματα για να πυρπολήσουν αυτοκίνητα και να επιτεθούν σε δημόσια κτίρια κατά τη διάρκεια των πανεθνικών ταραχών.

Ωστόσο, η νύχτα υπήρξε σχετικά ήρεμη, λαμβανομένου υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια είθισται στη Γαλλία να σημειώνονται ταραχές την παραμονή της εθνικής επετείου. Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι με βάση ένα πρώτο απολογισμό φέτος πυρπολήθηκαν περίπου 220 αυτοκίνητα, ενώ πέρσι είχαν πυρποληθεί 326 αυτοκίνητα.

The Choir of the French Army absolutely belting out La Marseillaise. Absolutely astounding!! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷👇👇👇👇#BastilleDay pic.twitter.com/2Kusfg3rLG — Nick O'Donnell (@gnickodonnell) July 14, 2023

सारे जहाँ से अच्छा...🇮🇳



A proud moment as India's tri-services contingent marches at the Bastille Day parade in Paris, France

🇮🇳 🤝 🇫🇷 pic.twitter.com/bKfnpThNQe — G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) July 14, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/Times