Iggy Azalea: Σκίστηκε το παντελόνι της σε συναυλία στη Σαουδική Αραβία- «Οι αρχές διέκοψαν το σόου»

Ένα απρόοπτο περιστατικό ήταν ο λόγος που διακόπηκε η συναυλία της Iggy Azalea στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τα όσα έγραψε η ράπερ στα social media.

Η Iggy Azalea έδωσε συναυλία στο Ριάντ την Παρασκευή. Όμως, κάποια στιγμή σκίστηκε το παντελόνι της επί σκηνής και οι τοπικές αρχές «δεν επέτρεψαν να τελειώσω το σόου μου», σύμφωνα με ανάρτησή της στο Twitter.

«Λυπάμαι τόσο πολύ που δεν μου επετράπη να ολοκληρώσω το σόου μου. Δεν είναι λάθος των διοργανωτών, θέλαμε όλοι να συνεχίσουμε, αλλά δεν μας το επέτρεψαν οι αρχές, επειδή σκίστηκε το παντελόνι μου», έγραψε η ράπερ.

Όταν χρήστης του Twitter τη ρώτησε γιατί δεν της επέτρεψαν να αλλάξει παντελόνι, η Iggy Azalea του απάντησε πως αυτό συνέβη. Όμως, σημείωσε, είπε από σκηνής «Κυρίες κάντε λίγο θόρυβο, είναι ένας γυναικείος κόσμος». «Κατά τα φαινόμενα αυτό ώθησε στα άκρα τις αρχές», συμπλήρωσε.

«Απλά δεν ήθελα οι θαυμαστές να στεναχωρηθούν ή να θυμώσουν με τους διοργανωτές, γιατί δεν ήταν στο δικό τους χέρι ή το δικό μου, υπήρχε αστυνομία δίπλα στη σκηνή», έγραψε ακόμη.

I did but I also said

“Ladies make some noise, it’s a woman’s world!” And apparently that sent the authorities over the edge. Lol

I’m cool I just didn’t want the fans to be sad or angry at the show organizers cause it wasn’t their control or mine it was the police at the side…