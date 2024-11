Ιαπωνία: Πέθανε σε ηλικία 101 ετών η πριγκίπισσα Γιουρίκο, το γηραιότερο μέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας

Έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή η πριγκίπισσα Γιουρίκο της Ιαπωνίας σε ηλικία 101 ετών. Η πριγκίπισσα ήταν η χήρα του πρίγκιπα Μικάσα, αδελφού του αυτοκράτορα Χιροχίτο, ο οποίος ήταν ο παππούς του σημερινού αυτοκράτορα της Χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου, Ναρουχίτο.

Η υπεραιωνόβια πριγκίπισσα απεβίωσε σε νοσοκομείο του Τόκιο την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του αυτοκρατορικού οίκου. Αν και η ανακοίνωση δεν ανέφερε τα αίτια θανάτου της πριγκίπισσας, τα μέσα ενημέρωσης στην Ιαπωνία μεταδίδουν πως πέθανε από πνευμονία.

Η πριγκίπισσα Γιουρίκο ήταν το γηραιότερο μέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας της Ιαπωνίας, τα μέλη της οποίας μετά τον θάνατο της υπεραιωνόβιας πριγκίπισσας μειώνονται σε 16, εκ των οποίων μόνο τέσσερις είναι άνδρες. Γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για το μέλλον του θεσμού της μοναρχίας στη χώρα αφού σύμφωνα με το νόμο του Αυτοκρατορικού Οίκου του 1947, που διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις συντηρητικές οικογενειακές αξίες της προπολεμικής περιόδου, επιτρέπεται μόνο στους άνδρες να ανέβουν στο θρόνο και αναγκάζει τις γυναίκες - μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας που παντρεύονται «κοινούς θνητούς» να χάνουν τον βασιλικό τους τίτλο.

HIH Princess Yuriko died today at the age of 101 years. 💐💐💐 pic.twitter.com/QsGuem0zDa

Ο σημερινός αυτοκράτορας Ναρουχίτο και η σύζυγός του, αυτοκράτειρα Μασάκο, έχουν μία κόρη, την 22χρονη πριγκίπισσα Άικο, η οποία δεν θα διαδεχθεί ποτέ τον πατέρα της στο θρόνο. Στην Ιαπωνία σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, μόνο τα αρσενικά μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας έχουν δικαίωμα στην διαδοχή. Έτσι, διάδοχος του θρόνου ανακηρύχθηκε επίσημα σε τελετή στο Τόκιο τον Νοέμβριο του 2020 ο αδελφός του αυτοκράτορα, πρίγκιπας Φουμιχίτο ενώ δεύτερος στην διαδοχή είναι ο 18χρονος γιος του, πρίγκιπας Χισαχίτο.

Η πριγκίπισσα Γιουρίκο γεννήθηκε σε αριστοκρατική οικογένεια στις 4 Ιουνίου του 1923. Σε ηλικία 18 ετών παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Μικάσα, μικρότερο αδελφό του αυτοκράτορα Χιροχίτο (1901- 1989), ο οποίος ήταν ο παππούς του σημερινού αυτοκράτορα Ναρουχίτο και πατέρας του 90χρονου τέως αυτοκράτορα Ακιχίτο, που παραιτήθηκε από το θρόνο για λόγους υγείας το 2019. Ο γάμος του ζεύγους πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 1941, μερικές εβδομάδες πριν βομβαρδίσει η Ιαπωνία το Περλ Χάρμπορ.

Princess Yuriko of Mikasa, a cherished member of the Japanese Imperial Family, has passed away at 101 years old. RIP🕊️ #PrincessYuriko #JapaneseImperialFamily pic.twitter.com/HHiYwx7WTa