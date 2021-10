Η Τίνα Τέρνερ πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της στην εταιρεία BMG.

Ο κατάλογος- δουλειά έξι δεκαετιών- περιλαμβάνει επιτυχίες όπως τα τραγούδια «What’s Love Got to Do With It», «Private Dancer» και «The Best».

Πέρα από τα τραγούδια, η συμφωνία περιλαμβάνει τα δικαιώματα διαχείρισης του ονόματος και της εικόνας της Τίνα Τέρνερ, στο μεγαλύτερο deal που έχει κάνει η BMG με έναν καλλιτέχνη.

Δεν ανακοινώθηκε το ποσό της συμφωνίας, αλλά πηγές από τη μουσική βιομηχανία που επικαλείται το ΒΒC εκτιμούν ότι αυτό θα ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Η 81χρονη σταρ θα παραμείνει στο δυναμικό της Warner Music μετά τη συμφωνία. «Όπως κάθε καλλιτέχνης, η προστασία της δουλειάς μιας ζωής, η μουσική κληρονομιά μου, είναι κάτι προσωπικό. Είμαι σίγουρη ότι με την BMG και την Warner Music η δουλειά μου είναι σε επαγγελματικά και αξιόπιστα χέρια», δήλωσε η Τίνα Τέρνερ.

Η BMG ήδη εκπροσωπεί ή κατέχει δικαιώματα της δουλειάς πολλών σταρ, ανάμεσά τους οι Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς, Τζον Λένον και Ρίνγκο Σταρ, ο Ντέιβιντ Μπόουι, οι Iron Maiden και ο Κερτ Κομπέιν.

«Το μουσικό ταξίδι της Τίνα Τέρνερ έχει εμπνεύσει κυριολεκτικά εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και συνεχίζει να αγγίζει το νέο κοινό» δήλωσε ο Χάρτβιχ Μάζουχ, εκτελεστικός διευθυντής της BMG.

«Είναι τιμή μας να αναλάβουμε τη δουλειά της διαχείρισης των μουσικών και εμπορικών συμφερόντων της Τίνα Τέρνερ. Είναι μια ευθύνη που παίρνουμε πολύ σοβαρά. Είναι, αληθινά και απλά, η καλύτερη», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στη γνωστή μεγάλη επιτυχία της Τίνα Τέρνερ «The Best».

Με πληροφορίες από Guardian, BBC