Η στιγμή που διανομέας βάζει τρικλοποδιά σε κλέφτη- Τον κυνηγούσαν αστυνομικοί

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει έναν διανομέα πίτσας να παίζει καθοριστικό ρόλο στην σύλληψη ενός υπόπτου για κλοπή αυτοκινήτου στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το NBC News, ένας 17χρονος το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, έκλεψε ένα αυτοκίνητο και προσπάθησε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, έπεσε σε μια κολώνα, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο και να φύγει τρέχοντας.

Τότε, ένας διανομέας πίτσας που ήταν έτοιμος να παραδώσει μια παραγγελία, αντιλήφθηκε την καταδίωξη και άρχισε να παρατηρεί τις κινήσεις του δράστη. Μόλις κατάλαβε ότι ο ύποπτος θα περάσει από μπροστά του, τον περίμενε και του έβαλε τρικλοποδιά. Ο 17χρονος έπεσε, με αποτέλεσμα να τον προλάβουν οι αστυνομικοί και να τον συλλάβουν.

BEST FOOT FORWARD: A pizza delivery driver's quick thinking ended a high-speed chase in Pennsylvania by tripping a suspect attempting to flee from police on foot. https://t.co/wvyCNaVntd pic.twitter.com/X91kLdM9Bz